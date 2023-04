Als die "härteste Wallfahrt im Alpenraum" wird der Kärntner Vierbergelauf oft bezeichnet. Tausende Pilger haben sich in der Nacht auf heute, Freitag, auf dem Magdalensberg versammelt, um diesen Marsch - begleitet von Messen, Andachten und stillem Gebet - in Angriff zu nehmen.

11.30 Uhr: Die Kirche wird umrundet

Wie es der Brauch vorgibt, umrunden die Pilger dreimal die Veitsbergkirche.

© Lux

11 Uhr: Wer wandert, darf auch rasten

Das milde und trockene Wetter hat die Teilnehmerzahlen beim Vierbergelauf heuer ansteigen lassen. Die Pilger haben zwischendurch auch Zeit, die Landschaft zu genießen. Wie hier bei einer Rast kurz vor der Kirche am Veitsberg.

© Lux

10 Uhr: Vierbergler haben den Veitsberg erreicht

Während ein Teil der Pilger noch in Liemberg unterwegs ist, haben mittlerweile zahlreiche Vierbergler den Veitsberg erreicht. Bevor es offiziell weitergeht, wird aber um 11 Uhr in Liemberg eine Heilige Messe gefeiert.

Kirche Liemberg © Georg Lux

9 Uhr: Eine Messe und drei Andachten

Die ersten Pilger kommen dem Ziel immer näher. Um 11 Uhr wird es in Liemberg eine weitere Messe geben. Um 13.45 bzw. 15 Uhr stehen in Gradenegg und Sörg zwei Andachten bevor. Um 16.30 Uhr bildet die letzte Andacht Am Lorenziberg das große "Finale".

© Köstinger

8 Uhr: Facebook wandert mit

Von den Tausenden Teilnehmern beim Vierbergelauf lassen es sich viele nicht nehmen, ihre Eindrücke und Leistungen in den Sozialen Medien zu teilen. Das Smartphone ist auch beim Pilgern ein treuer Begleiter.

7.30 Uhr: Geburtstagsfeier als Überraschung

Die Überraschung ist gelungen. Vierbergler Alfred Plattner feiert heute seinen 60. Geburtstag. Seine Schwester und weitere Verwandte warteten in Zweikirchen bereits auf seine Ankunft, um ihm mit Kaffee und Torte gratulieren zu können.

In Zweikirchen wurde ein runder Geburtstag gefeiert © Lux

7 Uhr: Bischofsmesse in Karnberg

Jener Abschnitt der Wanderung, den die Vierbergler in der Finsternis bestreiten - vom Magdalensberg hinab und über den Ulrichsberg - ist mittlerweile geschafft und in Karnberg, wo Bischof Josef Marketz um 7 Uhr die Feldmesse feiert, steht eine Pause auf dem Programm.

6.30 Uhr: Kinder gehen "vorsitzen"

Auch die ersten Kinder, die traditionell von den Vierberglern mit Süßigkeiten beschenkt werden, sind auf den Beinen. Dieser Brauch nennt sich "Vorsitzen".

6 Uhr: Matschige Wanderung über den Ulrichsberg

Obwohl Petrus den Pilgern wohl gesonnen war und sich die Regenfälle wie prognostiziert in Grenzen gehalten haben, war der Weg bisher nicht nur steinig, sondern zum Teil auch matschig.

Obwohl der Regen ausgeblieben ist, war der Weg bisher mitunter matschig © Georg Lux

2 Uhr: Ankunft beim Fleißner-Kreuz

In der Finsternis geht es den Magdalensberg hinab auf das Zollfeld, vorbei an historisch bdeutenden Denkmälern, aber auch Bildstöcken, wie dem Fleißner-Kreuz.

Das Fleißner-Kreuz © Georg Lux

0 Uhr: Mitternachtsmesse auf dem Magdalensberg

Offiziell los geht es um Mitternacht mit einer heiligen Messe in der Kirche auf dem Magdalensberg.

© Georg Lux

23.30 Uhr: Nicht alle warten auf den Beginn

Nicht alle Wallfahrer warteten auf den offiziellen Start nach der Mitternachtsmesse in der Kirche Magdalensberg. Bereits ab 22.30 Uhr gingen die ersten paar Hundert Wanderer wieder talwärts, während die anderen in den zahlreichen Privat-Pkw und Bussen im Stau warteten, um auf den Berg zu gelangen.

22 Uhr: Beschwerliche Anreise

Aber nicht nur der Weg der Wallfahrer selbst ist beschwerlich, schon die Anreise gestaltet sich mitunter als Herausforderung. Es staute sich auf den Berg, bereits 1,9 Kilometer unterhalb der Ausgrabungen begann der Stau. Zwischen einer und eineinhalb Stunden mussten die Vierbergler warten, um überhaupt an den Ausgangspunkt zu gelangen.

Stau bei der Anreise auf den Magdalensberg © Steinmetz

Labestationen für Pilger

Unterwegs sorgen zahlreiche Mitglieder und Mitarbeiter von Vereinen, Pfarren und Wirtshäusern dafür, dass die Pilger gestärkt werden, wie etwa jene der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen:

Mit Petrus Segen

Die Temperaturen tagsüber dürften optimal für die Pilger bleiben: Tagsüber sind Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad möglich. Es wird also nicht zu heiß.