Als die "härteste Wallfahrt im Alpenraum" wird der Kärntner Vierbergelauf oft bezeichnet. Es ist wieder so weit: Tausende Pilger haben sich in der Nacht auf den Dreinagelfreitag auf dem Magdalensberg versammelt, um diesen Marsch - begleitet von Messen, Andachten und stillem Gebet - in Angriff zu nehmen.

Aber nicht nur der Weg der Wallfahrer selbst ist beschwerlich, schon die Anreise gestaltest sich mitunter als Herausforderung. Es staute sich auf den Berg, bereits 1,9 Kilometer unterhalb der Ausgrabungen begann der Stau. Zwischen einer und eineinhalb Stunden mussten die Vierbergler warten, um überhaupt an den Ausgangspunkt zu gelangen.

Stau bei der Anreise auf den Magdalensberg © Steinmetz

Aber nicht alle Wallfahrer warteten auf den offiziellen Start nach der Mitternachtsmesse in der Kirche Magdalensberg. Bereits ab 22.30 Uhr gingen die ersten paar Hundert Wanderer wieder talwärts, während die anderen in den zahlreichen Privat-Pkw und Bussen im Stau warteten, um auf den Berg zu gelangen.

Labestationen für Pilger

Nach der Bischofsmesse um Mitternacht ging es los. Die Wallfahrer marschierten in der Finsternis den Magdalensberg hinab in Richtung Ulrichsberg. Bis Freitagnachmittag überwinden die meisten von ihnen mehr als 2000 Höhenmeter, während einige erschöpft unterwegs aufgeben. Wer es weiter schafft, kann sich unterwegs an den Labestationen der Pfarren, Vereine und Wirtshäuser laben, wie etwa jener der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen:

Mit Petrus Segen

Im Vorfeld haben viele Vierbergler befürchtet, dass ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen könnte - denn bei Regen scheuen viele davor zurück, mit zu marschieren. Für sie gab es gute Nachrichten, Petrus schien ihnen in diesem Jahr gnädig gestimmt zum sein: "Es sollte größtenteils trocken bleiben", sagte Martin Ortner, Meteorologe bei Geosphere Austria, im Vorfeld.

Auch die zweite Hälfte des Vierbergelaufs wird wettertechnisch ähnlich sein. "Freitagvormittag wird es viele Wolken geben, aber es wird auch hier weitgehend trocken blieben", sagte Ortner. Erst ab Freitagmittag bzw. Freitagnachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit regionaler Regenschauer, so der Meteorologe.

Die Temperaturen dürften ebenfalls optimal für die Pilger sein: In der Nacht wird es nicht kühler als fünf, sechs Grad plus, tagsüber sind Temperaturen von 14, 15 Grad möglich.