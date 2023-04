Als die "härteste Wallfahrt im Alpenraum"wird der Kärntner Vierbergelauf oft bezeichnet. Um Mitternacht, in der Nacht zum sogenannten Dreinagelfreitag, ist es wieder so weit: Tausende Pilger werden auf dem Magdalensberg erwartet, um die 52 Kilometer lange Wallfahrt, die über vier Mittelkärntner Berge führt, in Angriff zu nehmen. Mehr als 2000 Höhenmeter müssen sie dabei überwinden. Mittlerweile reisen die Vierbergler mir Bussen oder Pkw an, einige sind auch zu Fuß unterwegs, um rechtzeitig bei der Mitternachtsmesse in der Kirche auf dem Magdalensberg zu sein.

In den Orten entlang der Strecke sind die Mitglieder der Pfarren, Vereine und Wirtshäuser im Einsat. Die Labestationen für die Pilger wurden aufgebaut, wie jene der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen:

Im Vorfeld haben viele Vierbergler befürchtet, dass ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen könnte - denn bei Regen scheuen viele davor zurück, mit zu marschieren. Für sie gibt es hingegen gute Nachrichten: "Es sollte größtenteils trocken bleiben", sagt Martin Ortner, Meteorologe bei Geosphere Austria. In der Nacht muss man zwar mit starker Bewölkung rechnen, auch lokale, schwache Schauer sind möglich, aber flächendeckender, anhaltender Regen ist nicht zu erwarten.

Auch die zweite Hälfte des Vierbergelaufs wird wettertechnisch ähnlich sein. "Freitagvormittag wird es viele Wolken geben, aber es wird auch hier weitgehend trocken blieben", sagt Ortner. Erst ab Freitagmittag bzw. Freitagnachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit regionaler Regenschauer, so der Meteorologe.

Die Temperaturen dürften ebenfalls optimal für die Pilger sein: In der Nacht wird es nicht kühler als fünf, sechs Grad plus, tagsüber sind Temperaturen von 14, 15 Grad möglich.

Vorsicht bei Anreise

Wer zum Vierbergelauf anreist, aber keinen Platz in einem Busshuttle bekommen hat, kann sich mit dem Pkw auf den Magdalensberg bringen lassen. Dafür muss man allerdings genug Zeit einplanen, da es erfahrungsgemäß vom Fuße des Berges bis zur Ausgrabungsstätte vor allem zwischen 21 Uhr und Mitternacht nur im Schritttempo weiter geht. Man sollte für die Fahrt eine bis eineinhalb Stunden einplanen. Aussteigen lassen kann man die Vierbergler bei der Ausgrabungsstätte, Parkmöglichkeit gibt es dort aber keine.