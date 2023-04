Abseits der Covid-Impfdebatten der letzten Jahre möchte die WHO mehr Bewusstsein für Schutzimpfungen schaffen. Viele schwere Krankheiten lassen sich durch eine Impfung vermeiden, im besten Fall sogar ausrotten. Unter dem Motto „Vorbeugen.Schützen.Impfen“ startet die WHO in diesem Jahr die europäische Impfwoche.

"Ich kann jedem empfehlen, seinen Impfstatuts, ganz egal um welche Impfung es sich handelt, zu überprüfen und im Sinne der

eigenen Gesundheit aufzufrischen“, rät Gesundheitsreferent Stadtrat

Franz Petritz. Besonderes Augenmerk sollte man auf die Masern-Impfung legen. Gerade während der Pandemie haben viele Menschen Auffrischungsimpfungen versäumt. Ein vollständiger Schutz gegen Masern ist nur nach zweimaliger Impfung mit einem MMR-Impfstoff bzw. nach einer durchgemachten und laborbestätigten Infektion gegeben.

In dem genannten Aktionszeitraum haben Gesundheitsämter länger geöffnet und bieten kostengünstig die gängigsten Schutzimpfungen an. "Wir empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern ihre Impfpässe zu kontrollieren und nachzusehen, welche Auffrischungsimpfungen nötig sind", erklärt Amtsärztin Nadja Ladurner. Das Klagenfurter Gesundheitsamt bietet am 25. April von 13.30 bis 17 Uhr Impfungen an. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, entweder telefonisch unter 0463/537-4882 oder online unter impfung.klagenfurt.at – dort findet sich auch eine aktuelle Liste der angebotenen Impfungen.