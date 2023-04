Am Dienstag gegen 15 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Männer, die mit Schusswaffen auf einem Balkon einer Wohnung in Klagenfurt hantierten. Dabei soll einer der Männer auch auf die Zeugin gezielt haben. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Großes Polizeiaufgebot

Beide Männer, 22 und 17, konnten von mehreren Polizeistreifen kurz nach der Anzeige in der betreffenden Wohnung vorläufig festgenommen werden. Am Balkon wurden eine Schreckschuss- und eine Soft-Air-Pistole sichergestellt, heißt es von der Polizei. Doch damit nicht genug: In der Wohnung wurden überdies noch 44 Gramm Cannabiskraut gefunden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der 22-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 17-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.

Erst am Dienstag wurde ein 14-Jähriger ausgeforscht, der Mitschülern eine Schreckschusspistole an den Kopf hielt. Der Jugendliche sagte, er habe die Waffe im Wald gefunden.