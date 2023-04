Am Dienstag traf sich der Klagenfurter Stadtsenat und beschloss zahlreiche Punkte. Unter anderem die Benennung der Parkanlage südlich des ORF-Gebäudes in der Sponheimerstraße nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Heuer jährt sich ihr Todestag zum 50. Mal. „Der Park ist zum Zeitpunkt des Ingeborg-Bachmann-Preises jährlich Treffpunkt vieler Literaturschaffender, Journalisten und Künstler“, heißt es in einer Aussendung der Stadtkommunikation. Nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtsenats muss der Gemeinderat die Entscheidung absegnen.

Ebenfalls in der Gemeinderatssitzung am 25. April wird die Mietpreisbremse diskutiert. Die SPÖ verlagerte den Vorstoß von Bürgermeister Christian Scheider (TK), die Mietpreiserhöhung für 700 Stadtwohnungen zumindest für einen Monat auszusetzen. Die Sozialdemokraten möchten auf das Gesamtkonzept warten, das vom Gemeindebund ausgearbeitet wird. Scheider weist darauf hin, dass im Mai erzielte Mehreinnahmen rückvergütete werden könnten.