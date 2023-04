Über die Quendler Bau Gesellschaft m.b.H. in der Gutensteinstraße 36 in der Kärntner Landeshauptstadt wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit Hoch- und Tiefbausanierungen

Bereits im Jahr 2021 wurde über das Vermögen der Schuldnerin ein Insolvenzverfahren eröffnet, in welchem ein Sanierungsplan mit einer Quote von 40 Prozent angenommen und auch erfüllt wurde. Hinsichtlich des aktuellen Verfahrens liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind fünf Dienstnehmer betroffen.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 22. Mai 2023 über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at bzw. den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Robert Levovnik, Rechtsanwalt in Klagenfurt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. Juni 2023 statt.