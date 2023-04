Mit prüfendem Blick und einem Erntemesser in der Hand inspiziert Josef Matschnig (41) von der Kärntner Früchtewelt seine Anbauflächen in Ebenthal. Seit 2020 wächst dort Spargel. Normalerweise kann Mitte April geerntet werden, die ungewöhnlich kalten Tage haben die Spargelsaison allerdings etwas hinausgezögert. Zwischen den grünen Spargelstangen findet man vereinzelt gelbe Enden, Spargel, der abgefroren ist. "Es kam in der Osterwoche zu kleineren Frostschäden. Wir hatten Minus 5 Grad", sagt Matschnig, der 2016 seine Rinder und Schweine gegen Heidelbeeren tauschte und mit Frau Sibylle die Kärntner Früchtewelt eröffnete. "Wir hätten viel in die alten Ställe investieren müssen und wollten etwas anderes probieren", erklärt der leidenschaftliche Landwirt.