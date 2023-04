1982 wurde das "Kärnten Quintett" gegründet. Eine Musikgruppe, die sich dem Oberkrainer-Klang verschrieben hatte. "Wir waren alle recht gut befreundet und haben uns zu einer Musikgruppe zusammengeschlossen. Mit der Aufnahme unserer ersten Platte 'Klänge aus Kärnten' hatten wir große Freude und Erfolg", sagt Musiker Albert Jöbstl. "1986 haben der damalige Bassist und ich die Band verlassen. Die Gruppe blieb aber bestehen. Beim kommenden Konzert gibt es aber das 'Kärnten Quintett' in der echten Besetzung aus den 80ern", erklärt Jöbstl.

Die Gruppe spielte ab 1986 mit einer anderen Besetzung weiter

Ein Konzert der legendären Ur-Gruppe gibt es am Samstag, 22. April, um 20 Uhr im Kulturhaus in Kraig. Der gesamte Erlös des Abends wird an den Marienhof in Maria Saal gespendet. "Es ist ein Ort, wo man sich voll Empathie und menschlicher Zuwendung um Menschen mit schweren Beeinträchtigungen kümmert. Der Marienhof braucht ein neues Therapiebett für die Klientinnen und Klienten. Es wäre schön, wenn wir diese Anschaffung finanzieren könnten."

Nicht nur Jöbstl, der als Musiklehrer in der Hauptschule St. Veit tätig war, ist bekannt. Neben ihn sind Franz Neubauer, Gerd Robatsch, Manfred Rader und Valentin Stubinger im "Ur-Kärnten Quintett" vertreten. "Im Sommer habe ich Valentin in seinem Gasthaus in St. Urban besucht. Wir haben über die alten Zeiten gesprochen und beide gemeint, es wäre schön, die alte Truppe wieder zusammenzutrommeln und ein Konzert zu spielen."

Ein Bild aus den Anfängen der Musikgruppe © KK/Privat

Das Programm wird durch lustige Anekdoten und Alltagstexte aufgelockert. Das Rosentaler Gesangsduo Katrin Piskernig und Karin Schellander-Ulbing sind mit dabei. "Sie ergänzen das Quintett vokal zu einem gelungenen Oberkrainer-Ensemble und stellen sich gern in den Dienst für die gute Sache."