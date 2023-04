In Zeiten von Betrugsmaschen wie dem Tochter-Trick gibt es die Verbrecher der "Alten Schule", die Bankräuber, kaum mehr. Hoch ist das Risiko, erwischt zu werden, hoch der Strafrahmen – das zeigt die bisherige Bilanz nach dem Bankraub von Schiefling am Wörthersee im Jahr 2017: Ein Bosnier (33) wurde 2019 ausgeforscht und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Vater (55) kann wegen des Raubes in Schiefling nicht belangt werden, seine Auslieferung erfolgte aufgrund eines Bankraubs in Linz, er sitzt noch zwei von fünf Jahren ab.