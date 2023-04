Nachfrage nach Immobilien in Kärnten weiter hoch: "Die Menschen wollen Freiraum"

Baugrundstücke haben in Kärnten zuletzt um sieben Prozent angezogen, am stärksten in Klagenfurt und Villach. Mit Vorliebe werden in letzter Zeit gebrauchte Wohnungen und Häuser in Kärnten gekauft.