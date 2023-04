Die Vorbereitungen für die 22. "Starnacht am Wörthersee" sind in vollem Gange. Wie die Organisatoren mitteilen, wird US-Star Ray Dalton am 7. und 8. Juli nach Kärnten kommen. 2011 Jahren landete der Sänger mit der Hip-Hop-Hymne "Can't Hold Us" seinen ersten Charterfolg. Gemeinsam mit Alvaro Soler, Felix Jaehn oder Macklemore gelangen ihm in den vergangenen Jahre immer wieder Erfolge. Mit seinem neuesten Hit "Do It Again" im Gepäck wird Dalton zum ersten Mal auf einer Starnacht-Bühne stehen.

Sein Starnacht-Debüt gibt auch der deutsche Sänger und Songwriter Tim Kamrad, der mit seinem Superhit "I Believe" 2022 "endgültig im Pophimmel angekommen" sei, so die Starnacht-Organisatoren. Wie sich die Luft ganz oben anfühlt, weiß Andreas Gabalier schon längst. Vor zwei Wochen erlebten 10.000 Fans in Vorarlberg bei Schneetreiben ein musikalisches Feuerwerk. Viel Sonnenschein dürfte auf den "Volks-Rock'n'Roller" am 7. und 8. Juli in Kärnten warten, wenn er vor tausenden Musikfans in der Klagenfurter Ostbucht stehen wird.

Howard Carpendale ist schon mehr als 50 Jahre im Showgeschäft unterwegs und hat 25 Millionen Tonträger verkauft. Mit seinen neuen und alten Hits wird er seine Fans am Wörthersee begeistern. Unter dem Motto "Viel zu schön, um wahr zu sein" – dem Titel ihres aktuellen Hits – geht Andrea Berg diesen Sommer auf Open-Air-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Künstlerin hatte die Starnacht schon öfter in ihrem Auftritts-Kalender stehen, auch heuer wird die Schlagerkönigin dabei sein.

So wie Maite Kelly, die gerade mit "Ich brauch' einen Mann" einen neuen Hit auf den Schlagermarkt gebracht hat. Derzeit arbeitet die Sängerin an einem Best Off-Album, zuvor kommt sie noch an den Wörthersee. Mit dabei wird auch "The Voice" Alexander Eder sein, der ebenso demnächst ein neues Album herausbringt. Die Präsentation von "Ganz normal" ist Anfang Mai geplant. Durch die musikalischen Abende am Wörthersee führen Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Tickets

Die "Starnacht am Wörthersee" ist heuer eine Eurovisionssendung und wird am 8. Juli in ORF 2 und in der ARD live ausgestrahlt. Karten für die Starnacht gibt es unter www.starnacht.tv, bei www.oeticket.com sowie telefonisch unter 0900 9496096. VIP-Tickets können unter www.starnacht.tv bestellt werden.