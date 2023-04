Montagvormittag gegen 11 Uhr nötigte ein wegen Gewaltdelikten amtsbekannter, mittelgradig alkoholisierter 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seine Mutter. Lautstark und aggressiv wollte der Mann, dass ihn seine Mutter nach Klagenfurt fährt. Dabei stieß er sie mehrmals gewaltsam zurück.

Weil die Mutter befürchtete, dass der Sohn seinen Vater in Klagenfurt angreifen wolle, rief sie die Polizei. Der 26-Jährige wurde von den Beamten ohne Gegenwehr in seinem Zimmer vorläufig festgenommen. Nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Gegen den Mann wurde außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.