Wieder wurde ein Fall von Jugendkriminalität bekannt. Zwei Minderjährige sollen innerhalb eines Tages drei Straftaten begangen haben.

Bereits am Freitag gegen Mittag überfiel ein 14-Jähriger gemeinsam mit einem 13-Jährigen eine Bäckerei in Klagenfurt. Dabei stießen sie eine Angestellte mehrfach gegen die Registrierkasse und zwangen sie zum Öffnen dieser, teilt die Polizei in einer Aussendung am Montag mit. Beide Burschen waren maskiert und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie entkamen vorerst unerkannt. Die Bäckerei ist relativ zentral gelegen und befindet sich in der Nähe einer Schule und einiger Behörden. Aufgrund der genauen Täterbeschreibungen konnten die Identitäten der Verdächtigen aber rasch festgestellt werden.

Haftbefehl

Über gerichtliche Anordnung wurde gegen den 14-Jährigen ein Haftbefehl erlassen. Noch in den Morgenstunden des Samstags wurde der Bursche in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Im Zuge der Einvernahme zeigten sich beide Burschen geständig. Nicht nur zu dem Raubüberfall. Sie haben im Zuge der Ermittlungen auch noch andere Straftaten zugegeben. Zum Beispiel einen versuchten Raubüberfall auf ein Lokal. "Einer der Burschen hat versucht, einem Wirt Geld wegzunehmen. Doch der betroffene Mann hat sich gewehrt und den Minderjährigen vertrieben", heißt es von der Polizei. Auch einen versuchten Einbruchsdiebstahl haben die Schüler gestanden, berichtet die Polizei. Genauso wie der Überfall auf die Bäckerei befanden sich auch die beiden weiteren Tatorte in Klagenfurt. Tatzeit war ebenfalls Freitag, beziehungsweise die Nacht auf Freitag, den 14. April. Somit hat das Duo binnen 24 Stunden drei Straftaten begangen.

Scharfe Maßnahme

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der 14-jährige Bursche sogar in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. "Wir haben einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt", bestätigt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Eine äußerst seltene Maßnahme bei so jungen Verdächtigen. Der 14-Jährige sei aber bereits amtsbekannt, heißt es. Auf Raub steht eine mehrjährige Haftstrafe. Wobei sich der Strafrahmen bei Jugendlichen halbiert.

Der 13-Jährige ist noch strafunmündig. Weitere Details werden aus Rücksicht auf das Alter der Betroffenen von der Polizei derzeit nicht bekannt gegeben.