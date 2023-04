Bereits am Freitag überfiel ein 14-Jähriger gemeinsam mit einem 13-Jährigen eine Bäckerei in Klagenfurt. Dabei stießen sie eine Angestellte mehrfach gegen die Registrierkasse und zwangen sie zum Öffnen dieser, teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Beide Burschen waren maskiert und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Sie entkamen vorerst unerkannt. Die Bäckerei ist relativ zentral gelegen und befindet sich in der Nähe einer Schule und von Behörden. Aufgrund der genauen Täterbeschreibungen konnten die Identitäten aber festgestellt werden.

Haftbefehl

Über gerichtliche Anordnung wurde gegen den 14-Jährigen ein Haftbefehl erlassen. In den Morgenstunden des Samstags wurde der Bursche in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Im Zuge der Einvernahme zeigten sich beide Burschen hinsichtlich eines versuchten Raubüberfalls auf ein Lokal und eines versuchten Einbruchsdiebstahls geständig. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig.