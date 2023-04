Wenn man letztes Wochenende in der Nähe der Messe Klagenfurt gewesen ist, hat man bestimmt die eine oder andere verkleidete Person entdeckt. Der Grund: Die alljährliche Harucon. Bei der Anime- und Mangaconvention kommen regelmäßig Fans der japanischen Popkultur zusammen, um über ihre Lieblingscharaktere zu diskutieren. Viele verwandeln sich auch buchstäblich zu einen ihrer Lieblingen. Auch dieses Jahr waren also wieder zahlreicher Cosplayerinnen und Cosplayer auf der Harucon zu sehen.

Samstag und Sonntag ist die Messe Klagenfurt zum Ort für Anime-, Manga, und Comicfans geworden. Mit zahlreichen Bühnenshows, Wettbewerben und eingeladenen Gäste. Wie bei jeder Convention gab es auch auf der Harucon eine "Artist Alley", wo Künstlerinnen und Künstler ihre Werke verkaufen konnten.

Aufwendig gemachte Kostüme

Ein Highlight war wie immer die Cosplayshow und die Cosplay-Performance. Hier präsentieren Besucherinnen und Besucher ihre zum über Tage hinweg zum Teil selbst gemachten Kostüme her bzw. spielen eine Szene aus dem Anime oder Manga nach. Bewertet werden die Teilnehmenden von einer Jury aus erfahrenen und in der Szene bekannten Cosplayern. Mit dabei waren dieses Mal unter anderem "Kikiko Banjo", "Rainmirror", "Lunalupo" und "Elenyafrost".

Neben der normalen Bühnenshow fanden auch abseits mehrere Workshops über verschiedene Themen rund um cosplayen statt. Von Make-Up über selbst ein Kostüm nähen, bis zum basteln aufwendiger Rüstungen konnte man sich neuen Wissen für die eigenen Cosplay-Pläne aneignen.

K-Pop auf der Convention

Auch für K-Pop-Fans gab es ein ausreichendes Programm. Stans, so nennen sich K-Pop-Fans, konnten in einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen. Beim K-Pop-Tisch konnte man sich austauschen, neue Freundschaften schließen und die beliebten Photocards, also Bilder von den Mitgliedern der einzelnen Gruppen, tauschen oder die Hüllen, wo diese reingegeben werden, zu dekorieren. Am Sontag haben sich einige Stans zusammengefunden und zu ihren Lieblingsliedern die dazugehörigen Tänze mitten in der Halle zu performen.

Am Samstag Abend legte auch DJ Shen auf, der regelmäßig auf der "Kayko", einer K-Pop Party in Graz auflegt.