Alois Dolinar (Team Kärnten) wird seinen Platz als Vizebürgermeister räumen. Bei einem klärenden Gespräch mit Parteichef Gerhard Köfer wurden heute die notwendigen Formalitäten in die Wege geleitet. Neben Dolinar war dabei auch Klubobmann Patrick Jonke anwesend. "Wir haben eine einvernehmliche Lösung gefunden. Dolinar wird in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember das Amt an einen Jüngeren übergeben", sagt Jonke. Der entsprechende Klubbeschluss soll in der kommenden Woche erfolgen. Wer nachfolgt, ist noch unklar.