Im November 2017 wurde die Filiale der Raiffeisenbank in Schiefling überfallen. Die Täter gingen äußerst brutal vor. Sie schlugen den Filialleiter mit der Waffe auf den Kopf und Rücken. Sie entkamen damals mit einer für Banküberfälle ungewöhnlich hohen Bargeldsumme: 184.915,84 Euro. Am kommenden Dienstag muss sich einer der Täter am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren Raubes verantworten.

Fluchthelfer bereits im Gefängnis

Die kriminelle Gruppe wurde von der Polizei nach und nach ausgeforscht. 2019 wurde bereits einer der Täter, ein 33 Jahre alter Bosnier, am Landesgericht zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der in Bosnien 15-fach Vorbestrafte fungierte als Fluchtfahrer. Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht damals teilweise geständig. Er sei in die Planung des Raubüberfalls nicht eingebunden gewesen. Was sein Vater und die beiden anderen Männer vorhatten, sei ihm erst unmittelbar vor der Tat klar geworden, als die drei Männer Kabelbinder bei ihm holten. Aber da habe er nicht mehr aussteigen können – aus Angst vor seinem Vater. Auf den Kabelbindern war jedoch die DNA des Angeklagten gefunden worden.

Der Vater des verurteilen Räubers sitzt wegen eines Bankraubes in Linz derzeit in Haft. Für den Raub in Schiefling kann er nicht belangt werden. Die Auslieferung erfolgte nach einem europäischen Haftbefehl nur aufgrund der Tat in Linz.

Die Bank in Schiefling wurde bereits im November 2016 überfallen. Die Kärntner Polizei fahndete 2021 via ServusTV nach den bislang unbekannten Tätern.