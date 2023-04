Sechs Jahre nach Banküberfall noch immer kein Urteil

Vier Männer überfielen im Jahr 2017 die Raiffeisenbank in Schiefling am Wörthersee. Dabei sind sie äußerst brutal vorgegangen. Heute, Dienstag, musste sich einer der Täter am Landesgericht verantworten. Die Verhandlung wurde vertagt.