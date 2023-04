Karol Tyrcha, ehemaliger Provisor in Klagenfurt-St. Jakob an der Straße und St. Thomas am Zeiselberg, ist am Dienstag, dem 11. April, im 43. Lebensjahr verstorben. Diözesanbischof Josef Marketz wird das Requiem für den Verstorbenen am Montag, dem 17. April, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Ebene Reichenau leiten. Bereits am Sonntag, dem 16. April, ist der Verstorbene in der Aufbahrungshalle Ebene Reichenau aufgebahrt, wo von 7 bis 19 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht. Am Sonntagabend wird in der Pfarrkirche Ebene Reichenau um 18 Uhr für den Verstorbenen gebetet.