Umgestaltung des Bahnhofviertels wird zum Millionen-Projekt

Vizebürgermeister denkt an Umgestaltung des Klagenfurter Bahnhofviertels. Investition von mindestens drei Millionen Euro geplant. Wirtschaft möchte in Planung der Begegnungszone in der Bahnhofstraße eingebunden werden.