Blau ist die Lieblingsfarbe von Andrea Springer. Noch besser gefällt sie ihr in Kombination mit weiß. Und an kaum einem anderen Flecken auf der Erde findet man eine größere Fülle an schönen Blautönen, die auf frisches Weiß treffen, als auf den Kykladeninseln. Kein Wunder also, dass die Klagenfurter Reiseunternehmerin sich vor rund 30 Jahren in Naxos, die größte Kykladeninsel, verliebt hat. Eine ungebrochene Liebe, die in den drei Jahrzehnten noch gewachsen zu sein scheint und reiche Früchte trägt. Denn die begeisterte Sportlerin, die blau und weiß auch im Firmenlogo führt, hat Naxos als Urlaubsdestination für die Österreicherinnen und Österreicher erschlossen. Mittlerweile hat sich der ehemalige Geheimtipp zum modernen Urlaubsziel gemausert, das aber auch noch Ruhe abseits der Massen zulässt. "Das Schöne an der Zeitspanne ist, zu sehen, wie sich die Insel und die Hoteliers weiterentwickelt haben. Zum Teil habe ich Hotelverträge noch mit dem Vater verhandelt und mittlerweile ist schon die Tochter im Unternehmen. Aus den einfachen Unterkünften sind Zimmer mit modernem Komfort geworden, es gibt Boutique-Hotels, aber auch Villen zu mieten", erzählt die Ehrenbürgerin von Naxos, die der Insel und ihrer Schönheit sogar ein Buch gewidmet hat.