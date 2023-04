Rund 30.000 Fans pilgern am Sonntag, 30. April, ins Klagenfurter Wörthersee Stadion. Vor vollem Haus treffen im ÖFB-Cupfinale die österreichischen Fußballgrößen Rapid Wien und Sturm Graz aufeinander. Nicht nur das Stadion, auch die Hotels in Klagenfurt platzen an jenem Wochenende aus allen Nähten.