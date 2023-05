–Was haben Kaiser Franz Josef und John F. Kennedy gemeinsam? Überraschenderweise den Wörthersee. Der strahlend blaue See zog im Laufe der Geschichte schon so manche prominente Person an. Ein beliebtes Reiseziel wurde der See durch die Südbahn, die ab 1864 von Wien nach Triest fuhr und reichen Wiener Familien einen Blick auf den Wörthersee mitsamt der damals unberührten Landschaft bot. Was noch fehlte, waren adäquate Unterkünfte.