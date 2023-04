Ostern 2023 gehört der Vergangenheit an, aber das ausgiebige Frühstück mit Freunden und Familie geht weiter! Ein gemütlicher Brunch gehört zum optimalen Start ins Wochenende eben einfach dazu. Und die Falstaff-Community hat wieder gewählt, nämlich die beliebtesten Brunchlokale in Österreich. Der Sieg in Kärnten ging nach Unterkärnten, genauer gesagt an das "Zeitlos im Dom" in Bleiburg.