Altersbedingt legt Walter Amberger, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, seine Kassenstelle in Klagenfurt mit Ende Juni zurück. Ihm folgt Karin Sorré (48), seit 2009 Oberärztin für Neurologie am Klinikum. "Ich wollte mich schon immer selbstständig machen", sagt sie. Wann und wo sie ihre Praxis eröffnen wird, ist noch offen. Sorré hat sich auf Demenz- und Parkinson-Erkrankungen spezialisiert, bietet aber in ihrer neuen Ordination ein breites Behandlungsspektrum an, beispielsweise Neurosonografie sowie Elektroenzephalografie und Elektromyografie-Untersuchungen.