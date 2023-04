Heute, 11. April, tagt der Klagenfurter Gemeinderat zum zweiten Mal in diesem Jahr. Hitzige Diskussionen sind dank einiger brisanter Punkte auf der Tagesordnung vorprogrammiert. Da wäre der Landesrechnungshofbericht zum KF-Spezialfonds, in dem die Stadt für ihre risikoreichen Veranlagungen gerügt wird, die Strompreiserhöhung der Stadtwerke Klagenfurt (STW), die Mietpreisbremse für das Jahr 2023, die die SPÖ bisher verhindert hat, das Alkoholverbot im Bahnhofsviertel und das weitere Vorgehen in der Causa Jost.