Ein Unfall oder eine Erkrankung stellen immer einen Einschnitt im Leben der Betroffenen dar. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger der beiden Krankenhäuser Barmherzige Brüder in St. Veit und Elisabethinen in Klagenfurt begleiten Betroffene in diesen schwierigen Zeiten. Jetzt befindet sich die Seelsorge der beiden Ordenskrankenhäuser unter neuer Leitung von Elisabeth Vallant. "Es ist eine große Herausforderung", ist sich Vallant bewusst. Sie ist motiviert, vor allem den Menschen, aber auch der Organisation Krankenhaus gerecht zu werden.

Das Ziel der Krankenhaus-Seelsorge, welche aus einem Team von haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern besteht, ist es, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten herauszufinden, was einen bewegt. Auch – und besonders dann – wenn sie gerade dunkle Zeiten durchmachen. Zum Tätigkeitsbereich gehört es nicht nur, Patientengespräche zu führen, sondern auch die Angehörigen zu begleiten. "Auch das soziale Umfeld wird durch eine schwere Diagnose belastet und benötigt Aufmerksamkeit", sagt Vallant.