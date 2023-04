Enikö Strava wollte schon immer ihr eigenes Restaurant eröffnen. Die gebürtige Ungarin war zuvor in Feldkirchen als Kellnerin tätig und hat nun nach langer Suche passende Räumlichkeiten in Ferlach gefunden. Das frühere Lokal in der Werkstraße 7 wurde renoviert und heißt nun "Il Mulino Italy". "Il Mulino bedeutet die Mühle. Ich bin froh, nun das passende Lokal gefunden zu haben", sagt Strava, die zwei Köche aus Italien (Apulien und Sizilien) nach Ferlach holten konnte.