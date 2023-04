Am Wochenende unternahm eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem Sohn eine Skitour im Bodental. Bei der Abfahrt kam die Frau im Vertatscha-Kar aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt dabei eine Knieverletzung.

Die Angehörigen setzten die Rettungskette in Gang. In weiterer Folge wurde die Frau von der Besatzung des Rettungshubschraubers C 11 mittels Seil geborgen und in das Klinikum Klagenfurt gebracht.