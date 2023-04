„Wir haben einen Masterplan“, unterstreicht Doppelweltmeisterin Lara Vadlau. Gemeint sind die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Das optimale Set-up gäbe es bereits, doch das hielt das Segel-Duo unter Verschluss. Dass sich der Weltcupauftakt vor Palma zu einer Wundertüte entwickelt, prognostizierte die Maria Rainerin im Vorfeld. Tag eins sorgte für einen ziemlichen Dämpfer, da sie mit ihrem Vorschoter Lukas Mähr zweimal in Front gelegen ist. „Das war richtig bitter. Zweimal wurde das Rennen kurz vor der Ziellinie abgeschossen. Wenn es gezählt hätte, hätte alles ganz anders ausgesehen, aber so kann der Segelsport auch sein.“