Matthias Ondra, seine Freundin Ivanna Prydatko und sein Cousin Klemens Napotnig ratschen – öffentlich zugänglich – schon seit vielen Jahren zu Ostern mit der Turmratsche des Stadtpfarrturmes St. Egid in Klagenfurt. Die Bedeutung: Man will die Stadt darauf aufmerksam machen, dass Christus am Kreuze gestorben ist. Das Ratschen ersetzt bis zum Karsamstag 12 Uhr das Läuten der Glocken. Das Schlagen von Holz auf Holz ist der älteste Gebetsruf im Christentum, in der orthodoxen Kirche (Meteora-Klöster) wird es heute noch praktiziert.

Das Ratschen in der Karwoche wurde 2015 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt. Ratschen ist ein Lärmbrauch, der in verschiedenen Formen in den Tagen vor Ostern in weiten Teilen Österreichs praktiziert wird. Zentral dabei ist die sogenannte Ratsche, ein Holzschrapinstrument. Bei der am häufigsten verbreiteten Form des Ratschens gehen Kinder zu verschiedenen Zeiten durch den Ort, ratschen und sagen nach einem bestimmten Ablauf Sprüche auf.