Man kennt sie bereits aus den Coronajahren: die nächtlichen Parkplatz-Partys in Klagenfurt. In der Nacht auf Samstag war es wieder so weit. Zahlreiche junge Kärntner haben sich mit ihren Autos auf dem großen Rutar-Parkplatz in Klagenfurt versammelt und gefeiert. Es dürften rund 100 Fahrzeuge gewesen sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Beamten führten Fahrzeug- und Lenkerkontrollen durch. Drei Verwaltungsanzeigen wurden erstattet.

Drei Anzeigen

"Es gab aus Polizeisicht keine wesentlichen Vorfälle", heißt es seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten. Das Treffen verlief mehr oder wenig ruhig. Kurz vor Mitternacht hat sich die Parkplatz-Party von selbst aufgelöst.

Bereits 2021 fanden auf dem frei zugänglichen Rutar-Parkplatz gegenüber der Cinecity in Klagenfurt immer wieder von der Instagram-Plattform "Klagenfurt Elite" organisierte Treffen statt. Das Unternehmen Rutar hatte damals davon Abstand genommen, Anzeige gegen die feiernden Jugendlichen zu erstatten, da sie keinen Müll hinterlassen und nichts beschädigt hatten. Laut Polizei liege die Entscheidung dafür bei den Eigentümern der Parkflächen.