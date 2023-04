In Kärnten sind in der Nacht auf Samstag zahlreiche Osterhaufen von bisher unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. In Ruden waren es zwei Osterhaufen, die Freiwilligen Feuerwehren Ruden und Untermitterdorf standen im Einsatz.

Vorzeitiges Osterfeuer in St. Nikolai © FF Ruden

In Klagenfurt setzten Unbekannte einen Osterhaufen auf der Schleppe mit Molotowcocktails in Brand. Die Löscharbeiten wurden von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der FF Kalvarienberg durchgeführt.

Nachdem Unbekannte in Steindorf, Bezirk Feldkirchen, einen Osterhaufen entzündeten, wurde dies rechtzeitig bemerkt und Einsatzkräfte der FF Steindorf mussten nur kleinere Löscharbeiten durchführen.