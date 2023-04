Nachdem in einer Wohnung in Klagenfurt am Karfreitag gegen 13 Uhr ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde, drangen die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung ein. Speisen auf einem Herd hatten stark zu rauchen begonnen.

Auf dem Boden fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau, circa 60 Jahre alt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Sie war nach einem medizinischen Notfall verstorben.