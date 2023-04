Ein ausverkauftes Haus hat es in den ÖFB-Cup-Finalspielen in Klagenfurt bisher noch nie gegeben. Das Endspiel zwischen Sturm Graz und Salzburg 2018 war nahe daran, immerhin sahen 28.500 Fans den 1:0-Sieg der Steirer gegen die Bullen. Das Ausverkauft-Schild dürfte am 30. April in den Stadionkassen des Wörthersee Stadions hängen, wenn Rapid Wien und Sturm Graz aufeinanderprallen. Die Nachfrage an Tickets ist bei den Fans der Hütteldorfer riesengroß, aber auch die Anhänger von Sturm Graz sind heiß auf die Finalkarten.