Kein Osterfriede am Flughafen, im Gegenteil, am Klagenfurter Airport zeichnen sich heftige Turbulenzen ab: Die am Montag dieser Woche in einer Generalversammlung von den drei Eigentümern (Lilihill, Kärntner Beteiligungsverwaltung KBV und Stadt Klagenfurt) beschlossene Kapitalerhöhung für den Flughafen Klagenfurt im Ausmaß von 3,7 Millionen Euro lässt ausgerechnet Mehrheitseigentümer Lilihill mit Eigentümer Franz Peter Orasch laut Informationen der Kleinen Zeitung vorerst offenbar platzen.