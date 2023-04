Ob am Weg in die Arbeit, während dem Training oder kurz vorm Einschlafen. Musik führt durch gute und schlechte Zeiten – etwas, was auch die Künstlerin „Tschulsn“ mit ihren Werken schaffen möchte.

Seit drei Jahren ist die 25-jährige Klagenfurterin im Musikgeschäft unterwegs. In dieser Zeit produzierte sie zwei Alben, während monatlich ein neuer Song erscheint. Ihre Musik beschreibt sie als eine Mischung aus Rap und Pop. „Ich höre das einfach selbst gerne“, erzählt die Musikerin, die auf den bürgerlichen Namen Julia Jessenitschnig hört.