Amira Pocher und ihre beste Freundin Bianca Dörflinger sind in der aktuellen Ausgabe unserer Podcast-Reihe "Plauderei unter Freundinnen" zu Gast - und sprechen über ihr Partyleben, Kinderwunsch und Hochzeitspläne.

Sie zählt aktuell zu den Shooting-Stars in der deutschen Unterhaltungs-Szene: die gebürtige Klagenfurterin Amira Pocher. Ihren Osterurlaub in der Heimat nutzte die TV-Moderatorin und Unternehmerin um gemeinsam mit ihrer besten Freundin Bianca Dörflinger in der Podcast-Reihe "Plauderei unter Freund:innen" bei Moderator Thomas Plauder zu Gast zu sein. Und: Sie nahm sich dabei kein Blatt vor den Mund.