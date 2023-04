Die Standler bauen schon seit über einer Stunde ihre Stände auf, als die ersten Sonnenstrahlen beginnen, den Klagenfurter Benediktinermarkt zu erhellen. Jeder Klagenfurter weiß es: Donnerstag und Samstag ist Markttag. Francesco, ein italienischer Standler, zeigt an jenen Tagen stolz sein Obst: "Fast alles kommt aus Italien", preist er seine Waren an.Landwirt Josef Kleinbichler lässt wissen: "Veganen Schinken gibt es bei uns nicht, aber wir kümmern uns mit viel Liebe um die 25 Muttersauen und die Ferkel." Geschlachtet wird in dem Betrieb noch am Hof.