In der Stadt Klagenfurt lief am Donnerstagmittag ein größerer Feuerwehreinsatz: In einem Mehrparteienhaus in der Völkermarkter Straße war gegen 11 Uhr ein Brand im 3. Obergeschoss ausgebrochen, wie Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr (BF) Klagenfurt bestätigt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Mieter, jener Wohnung in welcher der Brand ausgebrochen ist, bereits im Freien gewesen. Er wurde von der Rettung betreut, so Ratheiser. Nach Angaben des Mannes dürfte eine Zigarette des Mannes auf eine Couch gefallen sein und so den Brand ausgelöst haben.

Dabei ist die Katze des Mieters verendet. Sie konnte von der Feuerwehr zwar noch lebend in der Wohnung gefunden und aus dieser geborgen werden. Trotz Reanimierungsmaßnahmen der Berufsfeuerwehr, das Tier hat Sauerstoff bekommen, ist die Katze verendet, so Ratheiser

Nach rund 20 bis 30 Minuten konnte "Brand aus" gegeben werden. Im Einsatz waren neben der BF Klagenfurt, noch die FF St. Peter. Hauptwache und FF St. Martin waren in Bereitschaft.