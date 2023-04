Auf einer Internetplattform bot eine 41-jährige Frau aus Klagenfurt Schuhe zum Verkauf an. Am 3. April kontaktierte sie ein potenzieller Käufer. Per E-Mail versuchte die unbekannte Person, die Kreditkartendaten der Dame zu bekommen.

Der Versuch gelang. Die Karte wurde mit 1000 Euro belastet, der gesamte Chatverlauf anschließend gelöscht. Die Frau erstattete nun Anzeige.