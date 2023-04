"Wer weiß was?", wollte die Polizei Kärnten auf Facebook wissen – und hat bis dato noch keine Antwort auf diese Frage bekommen. Vor einem Monat hatten Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf auf Höhe der dortigen Schiffsanlegestelle eine grüne Geldkassette der Marke "Burg Wächter Europa" aus dem Wörthersee gefischt. Es befanden sich mehrere Gegenstände darin, etwa eine Uhr der Marke "Junghans" mit der Gravur "Zum 75. Deine Kinder". Auch in der Kasse: Eine Fahrkarte von St. Veit nach Friesach, datiert mit 28. September 1977. "Wenige Tage nach der Veröffentlichung hat sich jemand bei uns gemeldet. Das erwies sich jedoch als Fehlalarm", so eine Polizistin der PI Krumpendorf.

Auch auf einen Fernsehbericht, der kürzlich ausgestrahlt wurde, gab es keine Rückmeldungen. Der Fund konnte bis dato auch keiner Straftat zugeordnet werden. Wer Angaben etwa zum Besitzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumpendorf unter 059133/2107 zu melden.