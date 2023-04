Ausgebackt hat es sich vorübergehend für das Bäckereiunternehmen Strobl in Klagenfurt. Der Betrieb in den Filialen in der Welzenegger Straße und in der Mozartstraße steht derzeit still. Der Grund: Wie viele andere Firmen, leidet auch hier das Familienunternehmen aus Afritz unter fehlendem Personal.