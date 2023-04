Ein bekannter Klagenfurter Gastronomiebetrieb musste am Mittwoch Konkurs anmelden: Über Gläubigerantrag wurde über die Kirchenwirt Gastro- und Handel GmbH in der Völkermarkter Straße 284 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es liegen dem derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind zwölf Dienstnehmer betroffen. Als Geschäftsführer und Gesellschafter fungiert Siegfried Plausteiner. Er hatte im März 2019 den Betrieb mit besagter GmbH übernommen, nachdem das Lokal unter der Vorpächterin aufgrund einer Insolvenz schließen musste. Kurioses Detail am Rande: Plausteiner selbst schlitterte (fast) zeitgleich mit dem Stadionwirt in die Pleite.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 2. Mai 2023 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at bzw. an den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gerd Kapeller bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 15. Mai 2023 statt.