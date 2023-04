Ausgelassene Feiertagsstimmung, soweit das Auge reicht. Egal ob man noch auf der Suche nach einem Last-Minute Ostergeschenk oder nur zum Durchschlendern am Klagenfurter Ostermarkt ist, jeder wird hier fündig. Angefangen von Naturkosmetik über Kunsthandwerke bis hin zu Keramikstücken und Fahrgeschäften - mit aufwendig dekorierten Blumenbeeten und einer Osterhasenfamilie wird zusätzlich zum Verweilen am Markt am Neuen Platz eingeladen.