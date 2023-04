Rund um Ostern sind die Betriebszeiten der Magistratstankstelle eingeschränkt. Am Mittwoch musste die Magistratstankstelle aufgrund kurzfristiger Wartungsarbeiten geschlossen werden. Am Gründonnerstag, 6. April, finden am Vormittag Reinigungs- und Reparaturarbeiten statt. Von 11 bis 18 Uhr ist das Tanken jedoch wieder möglich. Am Karfreitag, 7. April, ist die Magistratstankstelle von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Ab nächster Woche Dienstag, 11. April, erfolgt wieder der geregelte Tankstellenbetrieb von 7 bis 18 Uhr.