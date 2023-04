Einen ungewöhnlichen Wechsel gab es in der Direktion der HBLA Pitzelstätten. Der ehemalige Schulleiter, Erwin Höferer, kehrte nach zwei Jahren als Pensionist mit Beginn des Sommersemesters wieder in seine alte Position zurück. Er folgt Ingrid Tschischej, die nun als Dozentin an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik tätig ist.