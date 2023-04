Veit Wakonig (25) bestellt mit Partnerin Anna Pajer (24) das erste Selbsterntefeld in Kärnten. Dieses befindet sich in Klein-Venedig, direkt an der B 70. Vor zwei Jahren hat er dieses Projekt als Versuch ins Leben gerufen, seither hat sich einiges getan. "Es freut mich, dass das Selbsterntefeld auf Interesse stößt. Ich konnte das im Vorfeld überhaupt nicht einschätzen", sagt Wakonig.