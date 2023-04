Es war ein historischer Moment, als Marco Kasper in Toronto am Sonntag sein NHL-Debüt gab. „Seine“ Detroits Red Wings bezwangen den hohen Favoriten mit 5:2, dabei legte der Klagenfurter eine beeindruckende Leistung ab. Er schrieb damit österreichische Eishockeygeschichte: Mit 18 Jahren hat vor ihm kein heimischer Spieler seine erste NHL-Partie bestritten. Für den Stürmer war es auch die Erfüllung eines Traumes. Jedes Kind, das mit dem Eishockeysport beginnt, träume davon, einmal in der besten Liga der Welt spielen zu können, so Kasper: „Es war unglaublich, ein irres Gefühl, in Toronto loszulegen – und dann haben wir auch gewonnen.“